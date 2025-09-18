Einen herben Dämpfer mussten der TuS Holzheim zum Auftakt der Handball-Oberliga beim Titelaspiranten HSG Dotzheim verdauen. Das gilt es umgehend abzuhaken und schnell in die gewünschte Spur zu kommen.
An den Zielen für eine Saison kann eine Niederlage im ersten Spiel zunächst nichts ändern. Trotzdem war die 20:29-Niederlage des TuS Holzheim bei der HSG Dotzheim/Schierstein ein Warnschuss, dass man auch als Regionalliga-Absteiger eine Klasse tiefer nicht automatisch zur Spitzengruppe zählt.