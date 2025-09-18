Heim-Debüt gegen EppLa Frühe Wende um 180 Grad ist von Holzheimern gefragt René Weiss 18.09.2025, 12:32 Uhr

i Ein Lichtblick bei der Holzheimer Pleite in Dotzheim: Youngster Christoph Horn (am Ball) peilt bei der Heimpremiere gegen EppLa den ersten Saisonsieg an. Andreas Hergenhahn

Einen herben Dämpfer mussten der TuS Holzheim zum Auftakt der Handball-Oberliga beim Titelaspiranten HSG Dotzheim verdauen. Das gilt es umgehend abzuhaken und schnell in die gewünschte Spur zu kommen.

An den Zielen für eine Saison kann eine Niederlage im ersten Spiel zunächst nichts ändern. Trotzdem war die 20:29-Niederlage des TuS Holzheim bei der HSG Dotzheim/Schierstein ein Warnschuss, dass man auch als Regionalliga-Absteiger eine Klasse tiefer nicht automatisch zur Spitzengruppe zählt.







