Freundschaft zwischen Schäfer und Arenz ruht im Derby

In der Handball-Oberliga trifft Welling im spannenden Derby auf Weibern. Beide Teams kämpfen gegen den Abstieg. Schafft Welling mit Heimvorteil den Pflichtsieg, oder überrascht Weibern?
Die Spielplangestalter der Handball-Oberliga haben sich das Derby TV Welling gegen TuS Weibern (Sa., 20 Uhr, Nettetalhalle) für den letzten Hinrunden-Spieltag aufgehoben. Welche Anhängerschaft dann ein vorweihnachtliches Geschenk in Form von Punkten erhält, ist eine spannende Frage, denn Welling (6:14 Punkte) als Zehnter und Weibern (5:15) als Elfter begegnen sich hier nahezu auf Augenhöhe.