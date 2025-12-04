Welling empfängt Weibern
Freundschaft zwischen Schäfer und Arenz ruht im Derby
Die Wellinger Mannschaft um Spielertrainer Kai Schäfer (am Ball) ist im Derby gegen den TuS Weibern in der Favoritenrolle.
In der Handball-Oberliga trifft Welling im spannenden Derby auf Weibern. Beide Teams kämpfen gegen den Abstieg. Schafft Welling mit Heimvorteil den Pflichtsieg, oder überrascht Weibern?

Die Spielplangestalter der Handball-Oberliga haben sich das Derby TV Welling gegen TuS Weibern (Sa., 20 Uhr, Nettetalhalle) für den letzten Hinrunden-Spieltag aufgehoben. Welche Anhängerschaft dann ein vorweihnachtliches Geschenk in Form von Punkten erhält, ist eine spannende Frage, denn Welling (6:14 Punkte) als Zehnter und Weibern (5:15) als Elfter begegnen sich hier nahezu auf Augenhöhe.

