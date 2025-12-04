Welling empfängt Weibern Freundschaft zwischen Schäfer und Arenz ruht im Derby Harry Traubenkraut 04.12.2025, 15:34 Uhr

i Die Wellinger Mannschaft um Spielertrainer Kai Schäfer (am Ball) ist im Derby gegen den TuS Weibern in der Favoritenrolle. HetPix Fotodesign. HetPix

In der Handball-Oberliga trifft Welling im spannenden Derby auf Weibern. Beide Teams kämpfen gegen den Abstieg. Schafft Welling mit Heimvorteil den Pflichtsieg, oder überrascht Weibern?

Die Spielplangestalter der Handball-Oberliga haben sich das Derby TV Welling gegen TuS Weibern (Sa., 20 Uhr, Nettetalhalle) für den letzten Hinrunden-Spieltag aufgehoben. Welche Anhängerschaft dann ein vorweihnachtliches Geschenk in Form von Punkten erhält, ist eine spannende Frage, denn Welling (6:14 Punkte) als Zehnter und Weibern (5:15) als Elfter begegnen sich hier nahezu auf Augenhöhe.







