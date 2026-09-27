26:27 bei TSG Oberursel II
Frauen des TuS Holzheim verpassen Punktgewinn nur knapp
Hannah Würz (hier am Ball) traf in der Halle der Erich-Kästner-Schule sieben Mal für den TuS Holzheim ins Schwarze. Die Ardecker
Hannah Würz (hier am Ball) traf in der Halle der Erich-Kästner-Schule sieben Mal für den TuS Holzheim ins Schwarze. Die Ardeckerinnen verpassten dennoch einen Punktgewinn knapp.
Andreas Hergenhahn

Bei der verlustpunktfreien zweiten Welle der TSG Oberursel rafften sich die Bezirksoberliga-Handballerinnen des TuS Holzheim zu einer starken Leistung auf, mussten am Ende dem Spitzenreiter aber zu einem knappen Erfolg gratulieren. 

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„„Das Ergebnis fühlte sich nicht nach einer Niederlage an“, schilderte Trainer Steckel, Trainer der Bezirksoberliga-Handballerinnen des TuS Holzheim, seine Empfindungen nach der knappen 26:27 (11:12)-Niederlage seines Teams bei der starken Reserve der TSG Oberursel.
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