Bei der verlustpunktfreien zweiten Welle der TSG Oberursel rafften sich die Bezirksoberliga-Handballerinnen des TuS Holzheim zu einer starken Leistung auf, mussten am Ende dem Spitzenreiter aber zu einem knappen Erfolg gratulieren.
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„„Das Ergebnis fühlte sich nicht nach einer Niederlage an“, schilderte Trainer Steckel, Trainer der Bezirksoberliga-Handballerinnen des TuS Holzheim, seine Empfindungen nach der knappen 26:27 (11:12)-Niederlage seines Teams bei der starken Reserve der TSG Oberursel.