26:27 bei TSG Oberursel II Frauen des TuS Holzheim verpassen Punktgewinn nur knapp Stefan Nink 27.09.2026, 14:34 Uhr

i Hannah Würz (hier am Ball) traf in der Halle der Erich-Kästner-Schule sieben Mal für den TuS Holzheim ins Schwarze. Die Ardeckerinnen verpassten dennoch einen Punktgewinn knapp. Andreas Hergenhahn

Bei der verlustpunktfreien zweiten Welle der TSG Oberursel rafften sich die Bezirksoberliga-Handballerinnen des TuS Holzheim zu einer starken Leistung auf, mussten am Ende dem Spitzenreiter aber zu einem knappen Erfolg gratulieren.

„„Das Ergebnis fühlte sich nicht nach einer Niederlage an“, schilderte Trainer Steckel, Trainer der Bezirksoberliga-Handballerinnen des TuS Holzheim, seine Empfindungen nach der knappen 26:27 (11:12)-Niederlage seines Teams bei der starken Reserve der TSG Oberursel.







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