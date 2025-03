Frauen des SSV Wissen unterliegen zu Hause

In der Handball-Bezirksoberliga der Frauen empfing der SSV Wissen in der heimischen Konrad-Adenauer-Halle die bis dato punktgleiche HSG Römerwall. Nach 60 Minuten stand eine 17:23 (10:9)-Niederlage auf der Anzeigetafel.

Starke Anfangsphase der SSV-Frauen

Die Wissener Handballerinnen gerieten schnell mit 1:4 in Rückstand. Durch konsequente Deckungsarbeit und ein schnelles Umschaltspiel konnte das Team um Trainer Thomas Schmidt nach 20 Minuten dennoch mit 10:7 in Führung gehen. Die HSG Römerwall verkürzte bis zur Halbzeit noch auf 10:9, wodurch Wissen mit einer Führung in die Pause ging.

„Trotz einer starken Anfangsphase fehlte es uns an Konstanz und taktischer Disziplin.“

Thomas Schmidt, Trainer SSV Wissen Frauen

Nach der Pause konnte Wissen nicht an die Leistung der ersten Hälfte anknüpfen. „Einzelaktionen dominierten das Spiel, während flüssige Kombinationen und das Tempospiel bei uns fehlten“, bilanzierte Schmidt. Die Abwehr der Wissener blieb anfällig, Römerwall nutzte ihre Chancen konsequent. So endete die Partie mit 17:23. „Trotz einer starken Anfangsphase fehlte es uns an Konstanz und taktischer Disziplin“, resümierte Schmidt.

SSV Wissen

Pudlich – Stricker, Quast (1), Diederich, Brück (5/2), Flender (5/1), Unruh (1), Wendler (1), Mujezinovic (3), Klein, Thomas, Kill (1).