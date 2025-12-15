17:19 gegen Merzig/Hilbringen Frauen des HC Koblenz scheitern an den eigenen Nerven Harry Traubenkraut 15.12.2025, 12:27 Uhr

In der Regionalliga der Frauen haben die Handballerinnen des HC Koblenz eine Chance verpasst, sich von der Abstiegszone abzusetzen. HC-Trainer Evgenij Edel wusste, woran die Niederlage gegen Merzig/Hilbringen lag: an der Chancenverwertung.

Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Koblenz haben zu Hause gegen die HSG Merzig/Hilbringen mit 17:19 (8:9) verloren. Damit beträgt der Vorsprung (6:20 Punkte) auf den TV Bodenheim (4:20), der als Vorletzter den ersten Abstiegsrang besetzt, weiterhin nur zwei Pluspunkte.







