In der Frauen-Handball-Oberliga schockt das Schlusslicht TV Bad Ems mit einem 30:26-Sieg gegen den TuS Weibern. Ein überhartes Foul überschattet das Match. Anna Harrop glänzt trotz Krankenhausaufenthalt mit sieben Toren.
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In der Frauen-Handball-Oberliga konnte der TuS Weibern sein Vorhaben, beim zuvor Tabellenletzten TV Bad Ems zu gewinnen, nicht umsetzen. Er kassierte eine 26:30 (10:15)-Niederlage. Für Trainer Egon Schumacher war das zunächst nebensächlich, denn: „Sechs Sekunden vor Schluss wurde Anna Harrop bei einer Vier-Tore-Führung von Bad Ems unnötigerweise noch aus der Luft gepflückt, ist auf den Rücken geknallt und musste sogar ins Krankenhaus.