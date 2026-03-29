Sechs Sekunden vor Schluss Foul an Harrop überschattet Weiberns Niederlage Harry Traubenkraut 29.03.2026, 13:51 Uhr

i Tus Weiberns Anna Harrop (am Ball) musste nach einem harten Fall in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort wurden schwere Prellungen festgestellt. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

In der Frauen-Handball-Oberliga schockt das Schlusslicht TV Bad Ems mit einem 30:26-Sieg gegen den TuS Weibern. Ein überhartes Foul überschattet das Match. Anna Harrop glänzt trotz Krankenhausaufenthalt mit sieben Toren.

In der Frauen-Handball-Oberliga konnte der TuS Weibern sein Vorhaben, beim zuvor Tabellenletzten TV Bad Ems zu gewinnen, nicht umsetzen. Er kassierte eine 26:30 (10:15)-Niederlage. Für Trainer Egon Schumacher war das zunächst nebensächlich, denn: „Sechs Sekunden vor Schluss wurde Anna Harrop bei einer Vier-Tore-Führung von Bad Ems unnötigerweise noch aus der Luft gepflückt, ist auf den Rücken geknallt und musste sogar ins Krankenhaus.







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