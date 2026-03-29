Sechs Sekunden vor Schluss
Foul an Harrop überschattet Weiberns Niederlage
Tus Weiberns Anna Harrop (am Ball) musste nach einem harten Fall in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort wurden schwere Prellun
Tus Weiberns Anna Harrop (am Ball) musste nach einem harten Fall in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort wurden schwere Prellungen festgestellt.
Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

In der Frauen-Handball-Oberliga schockt das Schlusslicht TV Bad Ems mit einem 30:26-Sieg gegen den TuS Weibern. Ein überhartes Foul überschattet das Match. Anna Harrop glänzt trotz Krankenhausaufenthalt mit sieben Toren.

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In der Frauen-Handball-Oberliga konnte der TuS Weibern sein Vorhaben, beim zuvor Tabellenletzten TV Bad Ems zu gewinnen, nicht umsetzen. Er kassierte eine 26:30 (10:15)-Niederlage. Für Trainer Egon Schumacher war das zunächst nebensächlich, denn: „Sechs Sekunden vor Schluss wurde Anna Harrop bei einer Vier-Tore-Führung von Bad Ems unnötigerweise noch aus der Luft gepflückt, ist auf den Rücken geknallt und musste sogar ins Krankenhaus.

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