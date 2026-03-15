Vierter HSV-Sieg in Folge Forsch sticht mit forschem Auftritt heraus Olaf Paare 15.03.2026, 14:25 Uhr

i Gut gelaufen: HSV-Trainer Tino Stumps (links) bespricht sich mit Dennis Forsch, der gegen die DJK Bingen-Büdesheim zu überzeugen wusste. Klaus Castor

Was Selbstvertrauen so alles auslöst: Der HSV Sobernheim zieht derzeit auch die engen Spiele auf seine Seite und lässt sich von einem Fünf-Tore-Rückstand nicht schocken.

Mit vier Siegen in Folge geht der HSV Sobernheim in die zweite heiße März-Hälfte, die einen Vergleich mit dem Verbandsliga-Spitzenreiter und das Derby gegen die HSG Nahe-Glan zu bieten hat. „Da freuen wir uns total drauf“, sagt HSV-Coach Tino Stumps und fügt an: „Viermal in Folge zu gewinnen, ist einfach großartig.







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