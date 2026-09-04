Die HSG Hunsrück will Meister werden, die HSG Kastellaun/Simmern II eine sorgenfreie Runde spielen – so sieht es beim Hunsrück-Duo in der Handball-Oberliga vor dem Saisonstart aus.
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Mit Heimspielen starten die HSG Hunsrück und die HSG Kastellaun/Simmern II am Samstagabend in die neue Saison der Handball-Oberliga:HSG Hunsrück – HSG Römerwall (Sa., 19.30 Uhr, in Sohren). Nach dem enttäuschenden dritten Platz in der Vorsaison (zehn Punkte hinter Meister HSG Wittlich und sieben Zähler hinter dem Vize HC Koblenz) wollen die Irmenach/Gösenrother (Meister 2024 und 2025) wieder um die Meisterschaft mitspielen.