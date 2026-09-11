HSG Hunsrück bei Vallendar II Florin Nicolae fühlt sich „nicht gut vorbereitet“ Michael Bongard 11.09.2026, 14:35 Uhr

i Auf Luca Bach (rechts), am ersten Spieltag neunfacher Torschütze beim 41:26 gegen Römerwall, muss die HSG Hunsrück am Samstag (20 Uhr) beim Auswärtsspiel beim HV Vallendar II verzichten. Dennis Irmiter. DENNIS IRMITER - PHOTO-MOMENTS

Die HSG Kastellaun II muss dauerhaft auf seinen besten Torschützen der Vorsaison verzichten, die HSG Hunsrück wartet weiter auf die Ankunft des neuen slowakischen Torwarts. So sieht es bei den Lokalrivalen vor dem zweiten Oberliga-Spieltag aus.

In der Handball-Oberliga steht der zweite Spieltag an:MJC Trier – HSG Kastellaun/Simmern II (Sa., 19.30 Uhr). Nach dem dramatischen 24:24-Auftakt in Simmern gegen Vallendar II und dem Ausgleich in letzter Sekunde durch den elffachen Torschützen David Ponstein sagte der neue Kastellauner Trainer Max Grethen: „Nur 24 Gegentore zu bekommen, war sehr gut, nur 24 Tore gemacht zu haben, war eher das Problem.







Artikel teilen

Artikel teilen