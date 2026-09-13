Ideal ist das nicht: Nach zwei Spielen muss die HSG Nahe-Glan schon wieder aussetzen. Immerhin geht sie mit einem deutlichen Heimerfolg in die Pause.
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Erster Heimauftritt, erster Sieg: Die Handballerinnen der HSG Nahe-Glan sind in der Oberliga angekommen und verwiesen Aufsteiger SG Lambsheim/Frankenthal deutlich in die Schranken. Mit 32:23 (17:11) setzten sie sich in der Kirner Kyrau-Halle durch, wobei das Ergebnis noch deutlicher hätte ausfallen können, wie Trainer Korab Mulliqi betonte.