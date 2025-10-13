Birkenfelder Trainer verärgert Finalen Siebenmeter verworfen – HSG-Fehlstart perfekt 13.10.2025, 17:57 Uhr

i Zugepackt: Die Birkenfelderin Svea Switala (links) stoppt Lea Knapp vom ASC Quierschied. Sarah Zinkgraf muss nicht eingreifen. Stefan Ding

Diese Niederlage kam unerwartet, und sie hat der HSG Birkenfeld/Schwarzenbach einen Wirkungstreffer beschert. Trainer Dominik Schwindling haderte vor allem mit der Trefferquote und unnötigen Zeitstrafen.

Die 34:35 (17:17)-Niederlage gegen den ASC Quierschied nahm Dominik Schwindling, den Trainer des Handball-Oberligisten HSG Birkenfeld/Schwarzenbach, sichtlich mit. „Ich bin noch immer leer und kann das Ganze gar nicht richtig greifen. Das war ein Spiel, das wir nie und nimmer hätten verlieren dürfen“, erklärte der Coach.







