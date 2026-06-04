Fast 200 Teams, 350 Spiele, volle Zeltplätze und ein buntes Programm: Das Felketurnier des HSV Sobernheim hat viel zu bieten.
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Wenn Schiedsrichter in Badeschlappen Partien leiten, wenn auf Rasen Handball gespielt wird, wenn rund um den Staaren eine große Zeltstadt steht und wenn der HSV-Burger reißenden Absatz findet, dann ist Felketurnier-Zeit. Zum 65. Mal läuft das beliebte Handball-Fest des HSV Sobernheim mit seiner ganz besonderen Mischung aus Sport, Teamevent, Campingvergnügen und jeder Menge Spaß.