Felketurnier in Bad Sobernheim Finale Entscheidungen fallen unter dem Zeltdach Tina Paare 04.06.2026, 16:47 Uhr

i Viel los ist im Bad Sobernheimer Staaren: Die männliche E-Jugend des SSV Meisenheim (blaue Trikots) und der TuS Kirn spielen vor einer großen Kulisse auf. Klaus Castor

Fast 200 Teams, 350 Spiele, volle Zeltplätze und ein buntes Programm: Das Felketurnier des HSV Sobernheim hat viel zu bieten.

Wenn Schiedsrichter in Badeschlappen Partien leiten, wenn auf Rasen Handball gespielt wird, wenn rund um den Staaren eine große Zeltstadt steht und wenn der HSV-Burger reißenden Absatz findet, dann ist Felketurnier-Zeit. Zum 65. Mal läuft das beliebte Handball-Fest des HSV Sobernheim mit seiner ganz besonderen Mischung aus Sport, Teamevent, Campingvergnügen und jeder Menge Spaß.







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