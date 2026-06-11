Freude im Mallorca-Urlaub Ferndorfs Torwart Adanir fährt nächstes Jahr zur WM René Weiss 11.06.2026, 11:19 Uhr

i Can Adanir vom TuS Ferndorf freut sich auf die Handball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr. René Weiss

Zweitliga-Torwart Can Adanir vom TuS Ferndorf ereilte im Mallorca-Urlaub eine Überraschung. Die Türkei erhält eine Wild-Card für die WM 2027. Spannende Gegner erwarten das Team, das gegen Rumänien für Furore sorgte.

Die frohe Kunde erreichte Can Adanir am Dienstag während des Aufenthalts auf Mallorca anlässlich der Saisonabschlussfahrt des Zweitligisten TuS Ferndorf. Die türkische Handball-Nationalmannschaft, für die Adanir bislang sieben Mal das Tor gehütet hat, wird durch den Weltverband IHF genauso wie Saudi Arabien eine Wild-Card für die Weltmeisterschaft im Frühjahr 2027 in Deutschland erhalten.







Artikel teilen

Artikel teilen