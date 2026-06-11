Zweitliga-Torwart Can Adanir vom TuS Ferndorf ereilte im Mallorca-Urlaub eine Überraschung. Die Türkei erhält eine Wild-Card für die WM 2027. Spannende Gegner erwarten das Team, das gegen Rumänien für Furore sorgte.
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Die frohe Kunde erreichte Can Adanir am Dienstag während des Aufenthalts auf Mallorca anlässlich der Saisonabschlussfahrt des Zweitligisten TuS Ferndorf. Die türkische Handball-Nationalmannschaft, für die Adanir bislang sieben Mal das Tor gehütet hat, wird durch den Weltverband IHF genauso wie Saudi Arabien eine Wild-Card für die Weltmeisterschaft im Frühjahr 2027 in Deutschland erhalten.