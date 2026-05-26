Trotz Pleite und Verletzung Ferndorfs Saisonende sieht nach einem Happy-End aus René Weiss 26.05.2026, 14:31 Uhr

i Symbolbild dpa

Das ohnehin stark dezimierte Aufgebot des TuS Ferndorf wird auch nach dem Auswärtsspiel bei den Eulen Ludwigshafen kleiner. Doch kurz vor Ende der Saison sieht alles nach einem weiteren Jahr in der 2. Liga aus.

Der TuS Ferndorf hat den Klassenverbleib in der 2. Handball-Bundesliga seit dem Pfingstwochenende so gut wie sicher. Die Südwestfalen verloren ihr Auswärtsspiel bei den Eulen Ludwigshafen zwar mit 27:29 (15:12), aber weil die Verfolger TuSEM Essen und HSG Krefeld ebenfalls knapp leer ausgingen, sieht es zwei Spieltage vor dem Saisonende ganz nach einem Happy-End aus.







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