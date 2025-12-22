Auch gegen den TV Hüttenberg Ferndorfs Fluch der knappen Niederlagen setzt sich fort René Weiss 22.12.2025, 12:47 Uhr

i Der TuS Ferndorf (am Ball Josip Eres) erlaubte sich zu viele Fehlwürfe und verlor auch das Heimspiel gegen den TV Hüttenberg mit nur einem Tor Unterschied. René Weiss

47 Treffer standen nach dem Zweitligaspiel zwischen dem TuS Ferndorf und dem TV Hüttenberg in Summe auf der Anzeigetafel. 23 davon hatten die Siegerländer erzielt – und so bereits zum sechsten Mal in dieser Saison einen weniger als der Gegner.

Sie hatten sich das Duell auf der Platte gewünscht, aber dieses kam für Philip Würz ein paar Wochen zu früh. So standen der Kreisläufer des TuS Ferndorf und Paul Ohl am Sonntagabend nach Spielschluss am Spielfeldrand und tauschten sich aus. Würz in Alltagskleidung, Ohl im Trikot des TV Hüttenberg.







Artikel teilen

Artikel teilen