Neben einigen Abgängen, die den TuS Ferndorf nach der Saison erwarten, gibt es im Vorfeld der letzten Begegnung etwas Positives zu berichten. Trainer Ceven Klatt bleibt beim Zweitligisten an Bord.
Lesezeit 1 Minute
Einige fürchteten ein Endspiel um den Klassenverbleib, wenn der TuS Ferndorf und TuSEM Essen am Samstagabend ab 18 Uhr in der Kreuztaler Sporthalle Stählerwiese die Saison 2025/26 in der 2. Handball-Bundesliga ausklingen lassen. Seit einer Woche hat sich diese Befürchtung in Schall und Rauch aufgelöst.