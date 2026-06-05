Trainer Klatt bleibt an Bord
Ferndorf will zum Saisonabschluss den vierten Heimsieg
Gabriel Viana wird den TuS Ferndorf nach dem letzten Spiel gegen Essen verlassen.
Gabriel Viana wird den TuS Ferndorf nach dem letzten Spiel gegen Essen verlassen.
René Weiss

Neben einigen Abgängen, die den TuS Ferndorf nach der Saison erwarten, gibt es im Vorfeld der letzten Begegnung etwas Positives zu berichten. Trainer Ceven Klatt bleibt beim Zweitligisten an Bord.

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Einige fürchteten ein Endspiel um den Klassenverbleib, wenn der TuS Ferndorf und TuSEM Essen am Samstagabend ab 18 Uhr in der Kreuztaler Sporthalle Stählerwiese die Saison 2025/26 in der 2. Handball-Bundesliga ausklingen lassen. Seit einer Woche hat sich diese Befürchtung in Schall und Rauch aufgelöst.

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