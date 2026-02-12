TuS verstärkt sich noch einmal Ferndorf will Energie aus dem Krefeld-Spiel mitnehmen René Weiss 12.02.2026, 13:45 Uhr

i Tom Jansen, der sich in Krefeld eine Fußverletzung zuzog, fehlt dem TuS Ferndorf auf unbestimmte Zeit. René Weiss

Der TuS Ferndorf empfängt mit dem TSV Bayer Dormagen eine der schnellsten Mannschaften der Liga. Der Sieg in Krefeld soll den Kreutalern im NRW-Duell aber zusätzliche Energie spenden. Rechtzeitig spielberechtigt ist ein Neuzugang für den Rückraum.

Die Stunden nach dem Sieg in Krefeld gefielen dem TuS Ferndorf, die Mannschaft hat sie genossen. Aber viel Zeit zum Feiern gönnten sich die Südwestfalen nicht. Trainer Ceven Klatt schnitt schon am Sonntag das Analysevideo zusammen und trieb die Vorbereitung auf das nächste wichtige Spiel voran.







