Werbung für die 2. Bundesliga Ferndorf unterliegt in packender Begegnung Elbflorenz René Weiss 12.04.2026, 09:46 Uhr

i Sören Servos (in Rot) traf ein Mal gegen den HC Elbflorenz (in Weiß-Gelb) bei der Heimniederlage seines TuS Ferndorf. René Weiss

Im dramatischen Handball-Duell der 2. Bundesliga triumphierte der HC Elbflorenz knapp mit 31:28 über den TuS Ferndorf. Tom Jansen glänzte mit sieben Treffern und ließ dem Gästetrainer ein graues Haar wachsen.

Erste Gespräche mit den Fans seines künftigen Vereins hat Timo Stoyke am Freitagabend bereits geführt, ein erstes Willkommensgeschenk durfte er genauso mitnehmen wie zwei Punkte. Der Kreisläufer des HC Elbflorenz, der zur neuen Saison zum TuS Ferndorf wechselt, gewann mit den Dresdenern gegen seinen neuen Verein mit 31:28 (15:15).







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