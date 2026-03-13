Trainer Klatt lobt Bietigheim Ferndorf trifft auf gebürtigen Kreuztaler Maxim Orlov René Weiss 13.03.2026, 13:37 Uhr

i Maxim Orlov (hier noch im Trikot des TSV Burgdorf) wurde für die Rückrunde von den Niedersachsen nach Bietigheim ausgeliehen. Bis zur B-Jugend lief der Rückraumspieler für den TuS Ferndorf auf. René Weiss

Bis zur B-Jugend spielte Bietigheims Rückraumspieler, der vom Erstligisten TSV Burgdorf seit Anfang Februar ausgeliehen ist, für den TuS und erhält viel Lob für seine ersten Auftritte. Auch zu Spielern aus dem Ferndorfer Kader besteht Kontakt.

Maxim Orlov steht vor einem besonderen Spiel und vor einer Premiere. Bis zur B-Jugend hat der Rückraumspieler für den TuS Ferndorf gespielt, und wenn die Siegerländer am Samstag ab 18 Uhr bei der SG BBM Bietigheim, dem Tabellenführer der 2. Handball-Bundesliga zu Gast sind, wird der 24-Jährige erstmals gegen seinen Heimatverein auf der Platte stehen.







Artikel teilen

Artikel teilen