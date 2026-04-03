Handballer mit weiter Fahrt Ferndorf spielt in Potsdam erneut gegen Spitzenteam René Weiss 03.04.2026, 15:17 Uhr

i Der TuS Ferndorf (am Ball Josip Eres) muss auswärts in Potsdam ran. Das Ziel bleibt weiterhin der Klassenverbleib in der 2. Handball-Bundesliga. René Weiss

Der TuS Ferndorf kämpft in der 2. Handball-Bundesliga erneut gegen ein Spitzenteam. Das Ziel bleibt weiterhin der Klassenverbleib. In Potsdam erwartet den TuS eine schwere Aufgabe. Währenddessen ist der erste Neuzugang für die neue Saison fix.

Es war kein Karfreitag auf der Couch, sondern einer im Mannschaftsbus für die Zweitliga-Handballer des TuS Ferndorf. Am Vormittag setzte sich dieser in Kreuztal mit dem Ziel Potsdam in Bewegung, wo die Siegerländer am Samstag, 18 Uhr, auf einen weiteren Gegner aus der erweiterten Spitzengruppe treffen.







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