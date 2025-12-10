Ludwigshafen ist zu Gast Ferndorf spielt gegen 550.000-Follower-Neuzugang René Weiss 10.12.2025, 14:30 Uhr

i 550.000 Follower auf Tiktok, über 110.000 auf Instagram: Eulen-Neuzugang Matteo Menges ist eine Inspiration für den Handball-Nachwuchs. René Weiss

Zweitligist TuS Ferndorf empfängt die Eulen Ludwigshafen um Neuzugang Matteo Menges, der in den sozialen Medien mit über 550.000 Followern den Handball-Nachwuchs begeistert. Die Südwestfalen wollen weiter Punkte gegen den Abstieg sammeln.

Ceven Klatt schaut eher auf die Punkte als auf die Platzierung seiner Mannschaft in der 2. Handball-Bundesliga. Mit neun Zählern auf der Habenseite hält sich der TuS Ferndorf bislang heraus aus dem Abstiegskampf, und das soll für den Tabellen-13.







