Trotz Niederlage in Hüttenberg Ferndorf spielt auch nächste Saison Zweite Bundesliga René Weiss 31.05.2026, 10:01 Uhr

i Philip Würz (beim Wurf) und sein TuS Ferndorf spielen auch in der kommenden Saison in der 2. Handball-Bundesliga. René Weiss

Der TuS Ferndorf musste sich beim TV Hüttenberg knapp geschlagen geben, durfte nach der Partie aber dennoch jubeln. Durch die Ergebnisse in den anderen Hallen ist der Klassenverbleib für die Siegerländer gesichert.

Der vorletzte Spieltag in der 2. Handball-Bundesliga hat auf den wesentlichen Plätzen der Tabelle Klarheit geschaffen. Standen der HC Oppenweiler-Backnang schon länger als Ab-, HBW Balingen-Weilstetten und die SG BBM Bietigheim als Aufsteiger fest, so gibt es jetzt auch keinen Zweifel mehr daran, dass die HSG Krefeld die Liga nach nur einer Saison wieder verlassen muss.







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