Gemeinsamer Fanmarsch geplant Ferndorf hat mit Dessauer Freunden eine Rechnung offen René Weiss 05.03.2026, 20:18 Uhr

i Filip Baranasic (Foto) ist nach Can Adanir der zweite Keeper des TuS Ferndorf, der auch in der nächsten Spielzeit ein Teil des Kaders der Südwestfalen sein wird. René Weiss

Die guten Nachrichten reißen in den ersten Saisonwochen des Jahres 2026 nichgt ab bei den Südwestfalen. Vier Siege, eine U20-Nationalmannschaftsnominierung sowie eine weitere Vertragsverlängerung lässt den Zweitligisten nach außen strahlen.

Die ersten Wochen der Rückrunde in der 2. Handball-Bundesliga sind beim TuS Ferndorf die Zeit der guten Nachrichten. Gegen den TV Großwallstadt landeten die Südwestfalen den vierten Sieg im vierten Pflichtspiel des Jahres. „Wir sind von Anfang an bedingungslos auf Tempo gegangen und wollten den Sieg mehr“, blickt Trainer Ceven Klatt auf den 31:27-Erfolg am Untermain zurück.







Artikel teilen

Artikel teilen