Handball: 2. Bundesliga Ferndorf gerät unter Druck und holt wichtigen Sieg René Weiss 04.05.2026, 08:31 Uhr

i Marvin Mundus übernahm in Coburg Verantwortung und wurde mit seinen neun Treffern zum Man of the Match. René Weiss

In der 2. Handball-Bundesliga sorgte der TuS Ferndorf mit einem 33:27-Sieg bei Coburg für Furore. Marvin Mundus glänzte mit neun Toren. Die Lage im Kampf um den Klassenverbleib spitzt sich weiter zu.

Das erste Mai-Wochenende hat es deutlich gezeigt: Der Tabellenkeller der 2. Handball-Bundesliga lebt noch – und wie. Mit Ausnahme des abgeschlagenen Schlusslichts HC Oppenweiler-Backnang holten vier der fünf Mannschaften zwischen den Plätzen 13 und 17 Zählbares, und mittendrin auch der TuS Ferndorf, welcher am Tag vor seinem überzeugenden 33:27 (18:13)-Sieg beim HSC 2000 Coburg unter Druck geriet.







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