Handball: 2. Bundesliga
Ferndorf gerät unter Druck und holt wichtigen Sieg
Marvin Mundus übernahm in Coburg Verantwortung und wurde mit seinen neun Treffern zum Man of the Match.
Marvin Mundus übernahm in Coburg Verantwortung und wurde mit seinen neun Treffern zum Man of the Match.
René Weiss

In der 2. Handball-Bundesliga sorgte der TuS Ferndorf mit einem 33:27-Sieg bei Coburg für Furore. Marvin Mundus glänzte mit neun Toren. Die Lage im Kampf um den Klassenverbleib spitzt sich weiter zu.

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Das erste Mai-Wochenende hat es deutlich gezeigt: Der Tabellenkeller der 2. Handball-Bundesliga lebt noch – und wie. Mit Ausnahme des abgeschlagenen Schlusslichts HC Oppenweiler-Backnang holten vier der fünf Mannschaften zwischen den Plätzen 13 und 17 Zählbares, und mittendrin auch der TuS Ferndorf, welcher am Tag vor seinem überzeugenden 33:27 (18:13)-Sieg beim HSC 2000 Coburg unter Druck geriet.

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