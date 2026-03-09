Erste Niederlage in 2026 Ferndorf bricht gegen Dessau auf der Zielgeraden ein René Weiss 09.03.2026, 08:40 Uhr

i Nico Schnabl war mit Sören Servos (je 7 Tore) das Zugpferd im Spiel des TuS Ferndorf gegen den Dessau-Roßlauer HV. Am Ende unterlagen die Siegerländer aber knapp (27:29). René Weiss

Letztlich war es die Summe an eigenen Fehlern, die zur ersten TuS-Niederlage in 2026 führte. Zusätzlich erschwerend hinzu kam ein Fehlstart und eine Leistung auf der Zielgeraden, die auch nichts Zählbares verdient hatte.

Ein Ass, das sticht, hat der TuS Ferndorf eigentlich in jedem Spiel. Aber welches ist es? Das wechselt beim Handball-Zweitligsten fast von Woche zu Woche. Gewissermaßen ein Vorteil, weil die Südwestfalen schwer auszurechnen sind, aber gleichzeitig auch ein Problem, weil sich erst einmal herauskristallisieren muss, bei wem denn nun die Tagesform stimmt.







