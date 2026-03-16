Deutliche Auswärtsniederlage Ferndorf bekommt Bietigheims Ambitionen zu spüren René Weiss 16.03.2026, 14:37 Uhr

i Marvin Mundus erzielte in Bietifheim fünf der 28 Ferndorfer Treffer. Nach der Länderspielpause gibt mit dem Zweiten HBW Balingen-Weilstetten das nächste Topteam ihre Visitenkarte in der Stählerwiese ab. René Weiss

Schon früh zeichnete sich die deutliche Auswärtsniederlage für die Siegerländer ab. Am Ende stand ein Negativrekord für diese Saison. Nun bleibt in der Länderspielpause kurz Zeit zum Durchatmen, bevor es gegen das nächste Topteam geht.

„Wir wollen wieder aufsteigen“, hatte Manuel Schmidt, Co-Trainer der SG BBM Bietigheim, vor dem Wochenende im Gespräch mit der Rhein-Zeitung noch einmal deutlich unterstrichen. Der TuS Ferndorf bekam diese Ambitionen der Enztaler am Samstagabend deutlich zu spüren.







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