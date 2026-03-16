Schon früh zeichnete sich die deutliche Auswärtsniederlage für die Siegerländer ab. Am Ende stand ein Negativrekord für diese Saison. Nun bleibt in der Länderspielpause kurz Zeit zum Durchatmen, bevor es gegen das nächste Topteam geht.
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„Wir wollen wieder aufsteigen“, hatte Manuel Schmidt, Co-Trainer der SG BBM Bietigheim, vor dem Wochenende im Gespräch mit der Rhein-Zeitung noch einmal deutlich unterstrichen. Der TuS Ferndorf bekam diese Ambitionen der Enztaler am Samstagabend deutlich zu spüren.