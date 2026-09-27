TuS Holzheim unterliegt 20:29 Fehlstart im zweiten Durchgang wirkt sich fatal aus Stefan Nink 27.09.2026, 10:06 Uhr

i Ben Fischer glänzte beim Holzheimer Gastspiel in Wiesbaden vorwiegend während der ersten 30 Minuten mit starken Paraden. Beim Gang in die Kabine durften die Ardecker noch von einer Überraschung am Elsäßer Platz träumen. ANDREAS HERGENHAHN 65552 LIMBURG. ANDREAS HERGENHAHN

Optimistisch waren die Oberliga-Handballer des TuS Holzheim in die Sporthalle am Elsäßer Platz in Wiesbaden gekommen. Nach starker erster Halbzeit mussten sie aber klein beigeben und nach einer 20:29-Niederlage mit leeren Händen nach Hause fahren.

Zur Pause sah es im Auswärtsspiel des TuS Holzheim in der Handball-Oberliga bei der HSG VfR/Eintracht Wiesbaden noch so aus, als läge für die Ardecker in der Horst-Bundschuh-Halle am Elsäßer Platz ein Punktgewinn im Bereich des Möglichen. Am Ende aber gab’s beim vom Trainerduo Miguel Esteves und Martin Horn neu zu formierenden Team lange Gesichter.







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