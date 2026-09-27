Optimistisch waren die Oberliga-Handballer des TuS Holzheim in die Sporthalle am Elsäßer Platz in Wiesbaden gekommen. Nach starker erster Halbzeit mussten sie aber klein beigeben und nach einer 20:29-Niederlage mit leeren Händen nach Hause fahren.
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Zur Pause sah es im Auswärtsspiel des TuS Holzheim in der Handball-Oberliga bei der HSG VfR/Eintracht Wiesbaden noch so aus, als läge für die Ardecker in der Horst-Bundschuh-Halle am Elsäßer Platz ein Punktgewinn im Bereich des Möglichen. Am Ende aber gab’s beim vom Trainerduo Miguel Esteves und Martin Horn neu zu formierenden Team lange Gesichter.