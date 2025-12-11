Weiberns Spiel fällt aus
Favorit Welling erwartet einen unberechenbaren Gegner
In der Favoritenrolle stecken die Wellinger Handballerinnen um Torfrau Hannah Wolf (am Ball, rechts Maya Kohlenbeck, links mit Nummer 77 ist Annalena Adams) im Heimspiel gegen die Wittlicher Reserve.
Handball-Oberliga der Frauen: Welling peilt neunten Sieg in Folge an, um Kastellaun/Simmern im Titelrennen auf den Fersen zu bleiben. Derweil wurde die Partie des TuS Weibern in Bad Ems verlegt.

Zum Rückrundenauftakt wollen die Frauen des TuS Weibern und des TV Welling nochmals mit einem Erfolgserlebnis in die Weihnachtspause der Handball-Oberliga Rheinland gehen. TV Bad Ems - TuS Weibern verlegtDie Weibernerinnen hätten sehr gerne beim Tabellenletzten Bad Ems, der bislang noch punktlos ist, gespielt und weitere Zähler im Kampf um den Ligaverbleib erzielt.

