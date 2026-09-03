Kurz vor der Oberligasaison gibt es bei der Mülheimer Reserve Verletzungspech auf der Linkshänderposition – aber der neue Trainer Nico Weber hat eine echte Verstärkung aus dem Hut gezaubert. Und was es bei Vallendar II und HC Koblenz Neues gibt.
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Saisonbeginn in der Handball-Oberliga: Während die Reserve des HV Vallendar ihre zweite Saison in der höchsten Liga des Handballverbandes Rheinland vor sich hat, gehören der HC Koblenz und HB Mülheim-Urmitz II schon zum Inventar der Liga. Allerdings hat bei der Mülheimer Reserve in Nico Weber nun ein neuer Trainer das Sagen.