Vallendar und Mülheim auswärts Favorit aus Koblenz legt mit einem Heimspiel los Harry Traubenkraut 03.09.2026, 11:14 Uhr

i Die Reserve des HV Vallendar will auch in ihrem zweiten Oberligajahr eine gute Rolle spielen. Lisa Becker

Kurz vor der Oberligasaison gibt es bei der Mülheimer Reserve Verletzungspech auf der Linkshänderposition – aber der neue Trainer Nico Weber hat eine echte Verstärkung aus dem Hut gezaubert. Und was es bei Vallendar II und HC Koblenz Neues gibt.

Saisonbeginn in der Handball-Oberliga: Während die Reserve des HV Vallendar ihre zweite Saison in der höchsten Liga des Handballverbandes Rheinland vor sich hat, gehören der HC Koblenz und HB Mülheim-Urmitz II schon zum Inventar der Liga. Allerdings hat bei der Mülheimer Reserve in Nico Weber nun ein neuer Trainer das Sagen.







Artikel teilen

Artikel teilen