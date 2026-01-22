Die rote Laterne abgeben und im Abstiegskampf neuen Mut schöpfen – das möchten die Handballerinnen des HSV Sobernheim. Voraussetzung ist ein Sieg beim HC Koblenz.
Auf die Euphorie über den Bonuspunkt gegen Wittlich folgte für die Handballerinnen des HSV Sobernheim die ernüchternde Heimniederlage gegen Merzig/Hilbringen. Der Druck für das Regionalliga-Schlusslicht wurde nicht geringer. Zwar hätte auch ein Sieg über die Saarländerinnen nichts daran geändert, dass die Bad Sobernheimerinnen am Samstag, 17.