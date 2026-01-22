Sieg in Koblenz ist Pflicht Fast schon ein Endspiel für die HSV-Frauen Gert Adolphi 22.01.2026, 16:41 Uhr

i Angespannte Lage: Die beiden Trainer des HSV Sobernheim, Fabian Medler (links) und Marius Walter, und ihre Spielerinnen stehen unter Druck, wenn sie im Abstiegskampf noch ein Wörtchen mitreden wollen. Klaus Castor

Die rote Laterne abgeben und im Abstiegskampf neuen Mut schöpfen – das möchten die Handballerinnen des HSV Sobernheim. Voraussetzung ist ein Sieg beim HC Koblenz.

Auf die Euphorie über den Bonuspunkt gegen Wittlich folgte für die Handballerinnen des HSV Sobernheim die ernüchternde Heimniederlage gegen Merzig/Hilbringen. Der Druck für das Regionalliga-Schlusslicht wurde nicht geringer. Zwar hätte auch ein Sieg über die Saarländerinnen nichts daran geändert, dass die Bad Sobernheimerinnen am Samstag, 17.







Artikel teilen

Artikel teilen