Dominik Jung erhält als Übungsleiter des TuS Holzheim in der kommenden Saison tatkräftige Unterstützung. Egal, ob die Ardecker den Verbleib in der hessischen Handball-Regionalliga Hessen schaffen oder ob sie den Abstieg in die Oberliga in Kauf nehmen müssen, übernimmt Miguel Silva Esteves das Amt des Co-Trainers.

Es war der Jungs Wunsch, der einen großen zeitlichen Aufwand betreibt, um sein Amt beim TuS voller Herzblut ausüben zu können, eine weitere helfende Hand an seiner Seite zu haben, die in der Trainingsarbeit unterstützend eingreift. „Miguel ist in meinen Augen die ideale Lösung. Wir ticken ähnlich und sind beide absolut handballverrückt“, schildert der Garbenheimer, der sich freut, eine schnelle Übereinkunft erzielt zu haben. „Miguel und ich waren uns nach einem fünfminütigen Gespräch einig. Es ist schön, dass der Vorstand unserer Idee volle Rückendeckung gibt.“

Der Portugiese Esteves, der vor neun Jahren aus seiner Heimat in die Region zog, ist Inhaber der A-Lizenz und hat bis zuletzt die A-Jugend der Ardecker trainiert, die eine erfolgreiche Regionalliga-Saison hinter sich gebracht hat und nach Ostern mit einem Heimturnier in die Qualifikation zur Bundesliga in Angriff nehmen wird. Esteves steigt schon im Saisonfinale bei der 1. Mannschaft mit ein. In der abgelaufenen Woche leitete er bereits die Trainingseinheiten, während sich Jung im Urlaub befand. „Für mich stand fest, dass ich die A-Jugend abgebe. Danach habe ich mich mit den Vereinsverantwortlichen über mögliche neue Aufgaben unterhalten – und dann kam die Anfrage von Dominik. Ich freue mich sehr, jetzt bei der 1. Mannschaft mitarbeiten zu können“, schildert Esteves.

Mit dem neuen Assistenten werden zur Saison 2025/26 auch mehrere talentierte A-Jugendliche, die Esteves seit der E-Jugend an lange Zeit gemeinsam mit Martin Horn auf dem Weg nach oben begleitet hatte, ins Aufgebot der Ersten rücken. „Wir haben bereits ausführliche Gespräche geführt. Die Jungs hinterlassen einen sehr guten Eindruck. Sie haben Lust. Das spürt man in den Gesprächen und nicht zuletzt auch im Training“, freut sich Jung auf frischen Wind und neuen jugendlichen Elan. Neben Christoph Horn, der bereits regelmäßig zum Regionalliga-Kader zählt, werden Konstantin Schnatz und Atakan Bulut ihre Chance bekommen, sich in der ersten Welle der Ardecker zu empfehlen. Auch Aaron Debo soll behutsam an den Erwachsenen-Handball herangeführt werden.

Die neue A-Jugend wird beim TuS von Jakob Grünewald trainiert. Sollte sie das Handballwunder schaffen und die Qualifikation für die Bundesliga realisieren, bräuchte der TuS nach Vorgaben des Deutschen Handballbundes einen A-Lizenz-Inhaber auf der Bank. „Ich wäre bereit“, macht Esteves deutlich, dass er sich auch einer Doppelaufgabe stellen würde.