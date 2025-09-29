Dritte Niederlage Eßling hält den HSV trotz des Fehlstarts im Spiel 29.09.2025, 14:59 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Yana Rafikova

Bei den Nordpfälzer Wölfen konnten die Handballer des HSV Sobernheim keine Beute machen. Und so muss das Team von Trainer Tino Stumps weiter auf den ersten Saisonsieg warten.

Der verpatzte Start erwies sich als zu große Hypothek für die Handballer des HSV Sobernheim, die in Göllheim bei den Nordpfälzer Wölfen mit 23:30 (9:17) den Kürzeren zogen und damit in der Verbandsliga noch ohne Punkt sind. Als Teilerfolg wertete Trainer Tino Stumps, dass sich sein Team nicht aufgab und die zweite Hälfte für sich entschied.







Artikel teilen

Artikel teilen