Der Blick auf den letzten Spieltag in der Handball-Oberliga der Frauen:

HSG Hunsrück II – TuS Daun 24:26 (9:16). So hatte sich HSG-Coach Florian Hübner das Saisonfinale in Kleinich nicht vorgestellt: Mit einem Heimsieg gegen Absteiger und Schlusslicht Daun (bis dato nur ein Saisonsieg gegen den Vorletzten Bad Ems) wären seine Irmenach/Gösenrotherinnen immerhin Neunter geworden, so ist es nach der überraschenden Pleite am Ende nur der drittletzte Rang zehn mit 15:29 Punkten. Schon zur Pause lag Hunsrück II mit 9:16 hinten, ab der 45. Minute startete man die Aufholjagd, kam von 14:21 bis auf 20:22 (52.) heran, aber der Gast aus Daun fuhr den überraschenden Sieg über die Ziellinie.

HSG Hunsrück II: Faller, Schell – M. Bach, L. Wagner (3), Schmidt (1), Bolz (1), Schäfer, Fink (3), Schirokich (5/3), L. Bach (3/2), F. Wagner, Hahn (4), Kalle, Bottlender (4/1).

HSG Kastellaun/Simmern – TV Bad Ems 25:14 (11:6). Start-Ziel-Sieg in Simmern für die Kastellaunerinnen gegen den Vorletzten Bad Ems, der mit 4:40 Punkten „drin“ bleibt, weil der direkte Vergleich gegen das punktgleiche Schlusslicht Daun gewonnen wurde. Für Kastellaun/Simmern war es der 18. Sieg im 22. und letzten Saisonspiel. 36:8 Punkte sind eine starke Bilanz, das reichte am Ende aber „nur“ zum „Bronze-Rang“, denn Meister HC Koblenz (41:3 Punkte, einzige Niederlage gegen Kastellaun) und der punktgleiche TV Welling sind vor der HSG platziert. Welling hätte gegen den Fünften Mertesdorf patzen müssen, damit Kastellaun Vizemeister wird, aber der TVW gewann sein letztes Spiel mit 29:27. Dank der deutlich besseren Tordifferenz wurde Welling Zweiter vor Kastellaun, der direkte Vergleich war unentschieden geendet (jedes Team gewann einmal mit einem Tor Unterschied).

Kastellaun: Martin-Stoleru, Baumgarten – Gerlach (2), Steffens (1), Mähringer-Kunz (4), Görgen (1), Maren Kölzer, E. Mallmann (1), Stemann (3), Gaines (4), Cehajic (3/1), Mayer (3), J. Mallmann (3).