Generationswechsel eingeleitet Erwin Holzhauser gibt Staffelstab nach 20 Jahren weiter Tina Paare 07.07.2026, 18:01 Uhr

i Zum Abschied bekam Erwin Holzhauser (Dritter von rechts), der langjährige Abteilungsleiter der Kirner Handballer, ein Trikot geschenkt. Die Abteilung wird künftig von Nils Schindler (Zweiter von rechts) geleitet, Sandra Reemen, Heike Kartarius-Holzhauser, Mark Bertram und Peter Kohlhaas unterstützen ihn. Ganz links: der TuS-Vorsitzende Simon Holzhauser. Andrea Barth

Nach 20 Jahren an der Spitze der Kirner Handball-Abteilung zieht sich Erwin Holzhauser zurück. 20 Jahre, in denen er viel erlebt und vieles angestoßen hat. Die Fußstapfen, in die seine Nachfolger treten, sind groß.

Sein Schlachtruf ist legendär. „Das war spitze“, ruft Erwin Holzhauser immer dann, wenn seinen Handballteams etwas besonders gut gelungen ist. Die drei Worte sind auch auf dem gelben Trikot zu lesen, das der langjährige Abteilungsleiter der Kirner Handballer zu seinem Abschied überreicht bekam.







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