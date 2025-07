Am 1. Juli begann offiziell die Handball-Saison 2025/26. Eine außergewöhnliche Spielzeit, ist es doch die erste, in der di Handballer aus Rheinhessen und der Pfalz in gemeinsamen Ligen auf Torejagd gehen.

Erst wenige Wochen zuvor hatten die Amtsgerichte in Mainz und Ludwigshafen den im Dezember beschlossenen Anschluss des Handball-Verbands Rheinhessen an den Pfälzer Handball Verband und dessen Umbenennung in Handball-Verband Rheinhessen-Pfalz (HVRP) anerkannt und offiziell ins Vereinsregister eingetragen. Jetzt gilt es, den nächsten Schritt zu machen und ein neues Führungsteam für den HVRP zu finden. Am 19. September wird in Haßloch der erste ordentliche Verbandstag stattfinden, auf dessen Tagesordnung der wichtigste Punkt die Wahlen eines neuen Vorstands sind. Beginn ist um 18.30 Uhr in der verbandseigenen Pfalzhalle.

Derzeit werden Spielpläne erstellt

Die alten Vorstände der beiden bisherigen Verbände haben aber schon vorgearbeitet und werden rechtzeitig vor dem Saisonstart die nötigen Ordnungen und Durchführungsbestimmungen beschließen, damit die erste gemeinsame Spielzeit reibungslos im September beginnen kann.

Auch die neuen Ligen sind eingeteilt, und aktuell sind die Spielplaner der Vereine dabei, ihre Heimspiele zu terminieren, sodass Ende Juli alle Spielpläne stehen. Höchste Spielklasse des HVRP ist die neue Oberliga Rheinhessen-Pfalz, die direkt unter der Regionalliga Südwest angesiedelt ist. Unterhalb der Oberliga folgt die Verbandsliga, die bei Männern und Frauen zunächst in zwei Staffeln (Nord und Süd) gespielt und nach einem Jahr dann auf eine Liga reduziert wird. Unter der Verbandsliga folgen die Bezirksoberliga und als unterste Spielklasse die Bezirksliga, die je nach Anzahl der Meldungen räumlich in mehrere Staffeln unterteilt wird. Die gleiche Rangfolge gilt für die Jugend-Spielklassen