Erster gegen Zweiter: Kracher in der Hirtenfeldhalle

Der makellose Tabellenführer HSG Hunsrück (24:0 Punkte) kann gleich zum Jahresbeginn im Heimspiel am Sonntag in Kleinich seinen Vorsprung auf den Verfolger Bitburg (19:5 Punkte) auf fast uneinholbare sieben Zähler in der Handball-Oberliga ausbauen.