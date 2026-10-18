HSG Kastellaun/Simmern Erste Niederlage ist beim 23:39 eine richtige Klatsche Michael Bongard 18.10.2026, 11:47 Uhr

i Alles, was Trainer Mirzac Cehajic seinen Akteuren in Zweibrücken mit auf den Weg gab, fruchtete nicht: Die HSG Kastellaun/Simmern kassierte beim 23:39 nicht nur die erste Saisonniederlage, sondern eine richtige Abreibung mit 16 Toren Unterschied. B&P Schmitt

Erste Niederlage und Absturz von Platz eins auf Rang fünf: Die HSG Kastellaun/Simmern ging bei der SG Zweibrücken beim 23:39 regelrecht unter.

Die HSG Kastellaun/Simmern hat es in der Handball-Regionalliga Südwest das erste Mal erwischt – und das richtig: Die HSG verlor in ihrem sechsten Saisonspiel erstmalig und das haushoch mit 23:39 (10:18) beim amtierenden Vizemeister SG Zweibrücken. Nach der Pleite vor 400 Zuschauern in der Westpfalzhalle rutschte Kastellaun//Simmern von Rang eins auf Platz fünf ab.







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