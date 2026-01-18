TV Welling gewinnt 23:20 Erste Niederlage für Kastellaun/Simmernerinnen Michael Bongard 18.01.2026, 11:23 Uhr

i Kastellauns Rückraum-Ass Marla Wolf-Mühlbauer (am Ball) probierte es immer wieder aus der Distanz, aber vor allem im ersten Durchgang hatte sie kein Wurfglück und scheiterte immer wieder an der Wellinger Torfrau Jaqueline Ungefug. Kastellaun verlor das Spitzenspiel gegen Welling mit 20:23. B&P Schmitt

Erste Niederlage für die HSG Kastellaun/Simmern in der Oberliga der Frauen, der TV Welling gewann das Spitzenspiel im Hunsrück verdient mit 23:20. Das Meisterrennen ist nun wieder völlig offen.

Im Jahr 2025 hat die HSG Kastellaun/Simmern in der Handball-Oberliga der Frauen nur ein Spiel (am 22. Februar gegen die HSG Hunsrück II) verloren, im ersten 2026er-Match setzte es direkt eine Niederlage für den Tabellenführer. Die Kastellaun/Simmernerinnen unterlagen in der eigenen IGS-Halle vor 160 Zuschauern dem Tabellenzweiten TV Welling mit 20:23 (8:11).







