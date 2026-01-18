Erste Niederlage für die HSG Kastellaun/Simmern in der Oberliga der Frauen, der TV Welling gewann das Spitzenspiel im Hunsrück verdient mit 23:20. Das Meisterrennen ist nun wieder völlig offen.
Lesezeit 3 Minuten
Im Jahr 2025 hat die HSG Kastellaun/Simmern in der Handball-Oberliga der Frauen nur ein Spiel (am 22. Februar gegen die HSG Hunsrück II) verloren, im ersten 2026er-Match setzte es direkt eine Niederlage für den Tabellenführer. Die Kastellaun/Simmernerinnen unterlagen in der eigenen IGS-Halle vor 160 Zuschauern dem Tabellenzweiten TV Welling mit 20:23 (8:11).