B-Mädchen-Bundesliga
Erste HSG-Auswärtsfahrt führt nach Mittelhessen
Beim 30:36 gegen Weiterstadt hatte die HSG Kastellaun/Simmern um Torfrau Johanna Reinarz beim Debüt in der B-Mädels-Bundesliga d
Beim 30:36 gegen Weiterstadt hatte die HSG Kastellaun/Simmern um Torfrau Johanna Reinarz beim Debüt in der B-Mädels-Bundesliga das Nachsehen. Das erste Auswärtsspiel führt die Hunsrückerinnen am Samstag nach Mittelhessen zur HSG Kleenheim-Langgöns.
B&P Schmitt

Nach Oberkleen in Mittelhessen, hinter Frankfurt und vor Wetzlar, führt die erste Bundesliga-Auswärtsfahrt der B-Mädchen der HSG Kastellaun/Simmern. Auch Gastgeber Kleenheim-Langgöns hat seine erste Partie wie die Hunsrückerinnen verloren.

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Das Abenteuer Bundesliga hat für die Nachwuchshandballerinnen der HSG Kastellaun/Simmern begonnen: Am ersten Spieltag der Staffel 5 unterlagen die B-Juniorinnen vor 300 Zuschauern in Simmern den Yellow Tigers Weiterstadt aufgrund einer mäßigen zweiten Halbzeit mit 30:36 (17:17).
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Handball JugendSport