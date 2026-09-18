Nach Oberkleen in Mittelhessen, hinter Frankfurt und vor Wetzlar, führt die erste Bundesliga-Auswärtsfahrt der B-Mädchen der HSG Kastellaun/Simmern. Auch Gastgeber Kleenheim-Langgöns hat seine erste Partie wie die Hunsrückerinnen verloren.
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Das Abenteuer Bundesliga hat für die Nachwuchshandballerinnen der HSG Kastellaun/Simmern begonnen: Am ersten Spieltag der Staffel 5 unterlagen die B-Juniorinnen vor 300 Zuschauern in Simmern den Yellow Tigers Weiterstadt aufgrund einer mäßigen zweiten Halbzeit mit 30:36 (17:17).