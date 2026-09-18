B-Mädchen-Bundesliga Erste HSG-Auswärtsfahrt führt nach Mittelhessen Michael Bongard 18.09.2026, 10:28 Uhr

i Beim 30:36 gegen Weiterstadt hatte die HSG Kastellaun/Simmern um Torfrau Johanna Reinarz beim Debüt in der B-Mädels-Bundesliga das Nachsehen. Das erste Auswärtsspiel führt die Hunsrückerinnen am Samstag nach Mittelhessen zur HSG Kleenheim-Langgöns. B&P Schmitt

Nach Oberkleen in Mittelhessen, hinter Frankfurt und vor Wetzlar, führt die erste Bundesliga-Auswärtsfahrt der B-Mädchen der HSG Kastellaun/Simmern. Auch Gastgeber Kleenheim-Langgöns hat seine erste Partie wie die Hunsrückerinnen verloren.

Das Abenteuer Bundesliga hat für die Nachwuchshandballerinnen der HSG Kastellaun/Simmern begonnen: Am ersten Spieltag der Staffel 5 unterlagen die B-Juniorinnen vor 300 Zuschauern in Simmern den Yellow Tigers Weiterstadt aufgrund einer mäßigen zweiten Halbzeit mit 30:36 (17:17).







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