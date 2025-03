Ein würdiger Abschied von den heimischen Fans sieht anders aus. Im letzten Heimspiel der Oberliga-Saison taten sich die Handballer des HSV Sobernheim schwer, hatten mit einigen Baustellen zu kämpfen. Vor allem in der ersten Hälfte, die mit 8:15 verloren ging, blieb vieles Stückwerk. Immerhin entschieden die HSVler die zweite Hälfte zu ihren Gunsten, sodass sich die Niederlage gegen die SF Budenheim II mit 26:31 im Rahmen hielt.

„Mit der ersten Hälfte bin ich sehr, sehr unzufrieden. Das war als Gesamtpaket von Abwehr und Angriff wirklich katastrophal. Auch bei Engagement und Leidenschaft hat überall was gefehlt“, haderte HSV-Trainer Tino Stumps. Vorne blieben viele Chancen ungenutzt, hinten agierte der HSV zu passiv. Entsprechend schnell wuchs der Rückstand an. Nach zwölf Minuten hatten die Gastgeber gerade einmal drei Treffer verbucht, der Gast dagegen schon elf.

Pfiffe verunsichern Bad Sobernheimer

Dass sie es besser können, zeigten die Bad Sobernheimer nach Wiederbeginn. Sie überraschten die Budenheimer mit einem 7:2-Lauf und rückten bis auf zwei Tore heran (15:17), schafften es aber nicht, Konstanz in ihr Spiel zu bringen. Für Verunsicherung sorgten die vielen Pfiffe und Zeitstrafen gegen den HSV. „Mit den Schiedsrichtern bin ich sehr unzufrieden, auch mit der Art und Weise, wie sie mit einem geredet haben“, sagte Stumps und wunderte sich: „Sie haben uns schon vor dem Spiel nicht so ernst genommen, haben gesagt, dass es für uns ja um nichts mehr geht. Dabei geht es in jedem Spiel um etwas.“ Insgesamt sieben Zeitstrafen bekamen seine Mannen aufgebrummt, der Gegner nur drei. Selbst Torhüter Emil Essling wurde mit zwei Minuten bedacht. „Angeblich wegen Meckerns. Dabei ist Emil der liebste Mensch auf dem Feld“, sagte Stumps. Immerhin durfte sich sein Team ans Revers heften, die zweite Hälfte mit 18:16 gewonnen zu haben.

: Essling/Milferstedt – Barwig (6), Schütt (5), Groh (5), Schlarb (3), M. Maschtowski (3/2), Jores (2), Y. Maschtowski (1), Mitschke (1), J. Schneider.