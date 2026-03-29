Späte Derby-Entscheidung Erst nach elf Gleichständen setzt sich HSG Nahe-Glan ab Tina Paare 29.03.2026, 13:10 Uhr

i Derbysieger: Die HSG Nahe-Glan jubelt in der Bad Sobernheimer Dümmler-Halle mit ihren Fans. Edgar Daudistel

Die HSG Nahe-Glan lässt in einem erneut packenden Nahe-Derby die Muskeln spielen und gewinnt auch in Bad Sobernheim. Rund um die Partie geht es auch um Zukunfts-Personalien.

2:0 – die HSG Nahe-Glan entschied auch das zweite Verbandsliga-Derby zu ihren Gunsten. Doch so eindeutig, wie sich die Bilanz liest, waren die Duelle mit dem HSV Sobernheim keineswegs. Das erste Kräftemessen Mitte Januar war bis in die Schlussminuten offen gewesen, und auch beim zweiten Duell in der Bad Sobernheimer Dümmler-Halle ging es hin und her.







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