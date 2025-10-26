Handball-Oberliga: Erst fließt Blut, dann gibt’s zwei wichtige Punkte René Weiss 26.10.2025, 11:20 Uhr

Symbolbild Handball.

Mit einem 33:31-Arbeitssieg in Goldstein nisteten sich die Handballer des TuS Holzheim zwar in der Spitzengruppe der Oberliga ein, bezahlten den Erfolg in Frankfurt aber teuer. Paul Bährens und Moritz Reusch mussten ärztlich versorgt werden.

Der TuS Holzheim hat in der Handball-Oberliga Hessen Mitte seinen dritten Sieg in Folge gelandet und seine Platzierung in der Spitzengruppe somit erst einmal gefestigt. Es war diesmal zwar nicht die spielerische Leichtigkeit, mit der die Ardecker zum Beispiel die beiden Aufsteiger HSG Eppstein/Langenhain und TSV Griedel zu Hause besiegt hatten, aber davon war gegen die immer unangenehm zu bespielende HSG Goldstein/Schwanheim auch nicht ...







