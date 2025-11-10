Erst durch 11:2-Lauf schüttelt Koblenz die HSG II ab

Der HC Koblenz hat gegen die Regionalligareserve der HSG Kastellaun/Simmern klar gewonnen und bleibt Tabellenführer HSG Wittlich auf den Fersen. Über einen Sieg freute sich auch HB Mülheim-Urmitz II.

In der Handball-Oberliga Rheinland hat HB Mülheim-Urmitz II einen wichtigen Heimsieg errungen, um sich von den unteren Rängen etwas abzusetzen. Auch der HC Koblenz gewann, während der HV Vallendar II in Bad Ems eine Niederlage kassierte.

Der fünfte Koblenzer Erfolg in Serie liest sich mit neun Toren Differenz souveräner, als es lange Zeit ausgesehen hatte.