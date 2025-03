Der TuS Holzheim will am Samstagabend ab 19.30 Uhr verhindern, dass sich Geschichte wiederholt. Zehn Jahre sind vergangen, seitdem die Ardecker im Diezer Sportzentrum zuletzt die HSG Pohlheim empfangen haben. Damals von den Schiedsrichtern an den Rande des Wahnsinns getrieben, unterlag der TuS mit 28:29. Eine Niederlage, die den Abstieg aus der Oberliga fast schon besiegelte.

„Mit vereinten Kräften müssen wir die beiden Punkte in Diez behalten.“

Holzheims Trainer Dominik Jung weiß, dass sein TuS unter großem Zugzwang steht.

So weit ist das sportliche Schicksal zwar dieser Tage noch lange nicht vorangeschritten, aber Trainer Dominik Jung macht trotzdem deutlich, dass es nach der schmerzlichen 24:31-Niederlage gegen den TV Petterweil vor einer Woche und durch die bemerkenswerten Siege der unmittelbaren Konkurrenten TV Hüttenberg II (30:23 bei der SG Bruchköbel) sowie der TuSpo Obernburg (40:32 gegen ESG Gensungen/Felsberg) fünf vor zwölf ist für den Aufsteiger von der unteren Aar. „Die Ausgangssituation ist relativ einfach und eindeutig. Wir wollen und müssen gewinnen, um das Heft des Handelns in der Hand zu behalten. Mit vereinten Kräften müssen wir diese beiden Punkte in Diez behalten.“ Seine Mannschaft nimmt der Garbenheimer genauso in die Pflicht wie die Zuschauer, die am Samstagabend den Heimvorteil deutlich spürbar machen sollen.

Die Gäste aus der Gießener Kante befinden sich in einer Abwärtsspirale. Sie haben von ihren jüngsten neun Begegnungen lediglich zwei für sich entschieden. „Die Pohlheimer verfügen trotzdem über gute Spieler. Ich kenne Trainer Mario Weber gut genug, um zu wissen, dass er nicht zulässt, dass seine Mannschaft die Saison einfach so austrudeln lässt“, erwartet Jung einen Gegner, der motiviert sein dürfte, seiner Durststrecke ein Ende zu bereiten.

Jung verlangt Einsatz am Limit

Von den Aufgaben her wartet auf die Ardecker etwas Ähnliches wie gegen Petterweil. Pohlheim und die Wetterauer haben bislang die wenigsten Gegentore kassiert – und das trotz der zuletzt ernüchternden Ergebnisse. Am Petterweiler Bollwerk biss sich der TuS die Zähne aus, wobei der Trainer im Vergleich zu den Vorwochen mit den beiden wichtigen Siegen gegen die TSG Offenbach-Bürgel und die HSG Rodgau Nieder-Roden II eine schwächere Leistung sah. „Vielleicht haben manche gedacht, es wird jetzt ein Selbstläufer für uns. In Wirklichkeit müssen wir in jeder Aktion 120 Prozent abrufen. Nur dann haben wir in dieser Liga eine Chance“, verlangt Jung Einsatz am Limit. Mindestens am Limit.

Mit 20 Punkten stehen die Chancen gut auf den Klassenverbleib in der Regionalliga. Der TuS Holzheim ist davon noch drei Siege entfernt. Dass die Rot-Schwarzen ein schwieriges Restprogramm vor der Brust haben, betrachtet Trainer Jung aus einem anderen Blickwinkel: „Erstens schauen wir auf uns selbst, zweitens weiß man nie, wie eine Mannschaft ein Spiel angeht, für die es um nicht mehr allzu viel geht.“ TuSpo Obernburg ist der einzige noch ausstehende Gegner, der im Abstiegskampf noch etwas zu verlieren hat. Für den Rest, auch die HSG Pohlheim, geht es nur noch um die Statistik. Ganz anders als beim TuS Holzheim…