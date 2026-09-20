Erster Saisonsieg Erleichterung nach überstandenem Krimi beim HSV groß Tina Paare 20.09.2026, 14:20 Uhr

i Symbolbild dpa

Nach der knappen Niederlage zum Auftakt belohnen sich die Handballer des HSV Sobernheim beim Heim-Debüt. Ein Rückkehrer trifft dabei zweistellig.

In ihrem ersten Heimspiel boten die Handballer des HSV Sobernheim direkt mal einen Krimi. Denn das Bezirksoberliga-Duell gegen die HSG Worms blieb bis zum Abpfiff spannend. In den letzten zwei Minuten überschlugen sich die Ereignisse regelrecht.Zunächst lässt Julian Sehls einen Siebenmeter und damit die Chance, den Sack zuzumachen, liegen.







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