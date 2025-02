Am Samstag in Bingen Erkältungswelle: HSV hängt in den Seilen Gert Adolphi 14.02.2025, 09:31 Uhr

i Symbolbild dpa

Mit dem normalen Kader dürfte sich der HSV Sobernheim in Bingen Chancen ausrechnen. Doch es werden einige wichtige Akteure fehlen.

Nach Niederlagen gegen Gegner aus der oberen Tabellenhälfte bekommen es die Handballer des HSV Sobernheim am heutigen Samstag erstmals in diesem Jahr mit einem Team zu tun, das hinter ihnen platziert ist. Um 16 Uhr tritt der Oberliga-Siebte bei der DJK Bingen-Büdesheim an, dem Drittletzten.

