Nachbarschaftsduell für den TV Bad Ems: Die Oberliga-Handballer empfangen am Sonntag den TV Bitburg, mit dem sie fast gleichauf liegen. In der Hinrunde hatten die Kurstädter knapp die Nase vorn. Gibt es beim Wiedersehen den nächsten Krimi?
Enger beisammen kann man nach 15 Spieltagen kaum stehen: In der Handball-Oberliga Rheinland haben der TV Bad Ems und der TV Bitburg, die am Sonntagabend (17 Uhr) in der Silberauhalle aufeinandertreffen, jeweils acht Partien gewonnen, fünf verloren und zweimal mit dem Gegner die Punkte geteilt.