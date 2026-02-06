Bad Ems gegen Tabellennachbar Erinnerungen an Krimi von Bitburg werden wach Marco Rosbach 06.02.2026, 16:33 Uhr

i Dennis Schwerdt dürfte am Sonntag einige bekannte Gesichter wiedersehen, wenn er mit dem TV Bad Ems den Tabellennachbarn aus seiner Heimatstadt Bitburg empfängt. Andreas Hergenhahn

Nachbarschaftsduell für den TV Bad Ems: Die Oberliga-Handballer empfangen am Sonntag den TV Bitburg, mit dem sie fast gleichauf liegen. In der Hinrunde hatten die Kurstädter knapp die Nase vorn. Gibt es beim Wiedersehen den nächsten Krimi?

Enger beisammen kann man nach 15 Spieltagen kaum stehen: In der Handball-Oberliga Rheinland haben der TV Bad Ems und der TV Bitburg, die am Sonntagabend (17 Uhr) in der Silberauhalle aufeinandertreffen, jeweils acht Partien gewonnen, fünf verloren und zweimal mit dem Gegner die Punkte geteilt.







