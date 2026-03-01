HSG Nahe-Glan verliert knapp Enttäuschung am Ende überschattet positive Aspekte Tina Paare 01.03.2026, 13:28 Uhr

i Freie Flugbahn: Leandra Holzhauser (rechts), eine der jungen Spielerinnen der HSG Nahe-Glan, erzielt eines ihrer vier Tore gegen die TG Osthofen. Stefan Ding

Eine famose Aufholjagd wird nicht belohnt: Das ersatzgeschwächte Frauen-Team der HSG Nahe-Glan kassiert trotz Steigerung eine unglückliche Heim-Niederlage.

Ein verpatzter Beginn, eine starke Aufholjagd, eine strittige Schiedsrichterentscheidung und eine Niederlage, die richtig wehtut: Beim Oberliga-Duell mit der TG Osthofen gingen die Handballerinnen der HSG Nahe-Glan durch ein Wechselbad der Gefühle. Nach der unglücklichen 24:25 (11:17)-Niederlage war die Enttäuschung bei den Spielerinnen aus Kirn und Meisenheim riesig.







