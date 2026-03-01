Eine famose Aufholjagd wird nicht belohnt: Das ersatzgeschwächte Frauen-Team der HSG Nahe-Glan kassiert trotz Steigerung eine unglückliche Heim-Niederlage.
Ein verpatzter Beginn, eine starke Aufholjagd, eine strittige Schiedsrichterentscheidung und eine Niederlage, die richtig wehtut: Beim Oberliga-Duell mit der TG Osthofen gingen die Handballerinnen der HSG Nahe-Glan durch ein Wechselbad der Gefühle. Nach der unglücklichen 24:25 (11:17)-Niederlage war die Enttäuschung bei den Spielerinnen aus Kirn und Meisenheim riesig.