Bei einem Mitkonkurrenten Entscheidende Partie für die HSG Nahe-Glan Gert Adolphi 27.03.2026, 11:37 Uhr

i Im Hinspiel in Kirn nahm es Laila Mustafalic (schwarzes Trikot) von der HSG Nahe-Glan bei einem Freiwurf mit der gesamten Abwehrmauer der HSG Lingenfeld auf. Stefan Ding

Zwei Siege in Folge – es läuft bei der HSG Nahe-Glan. Der dritte Erfolg könnte im Abstiegskampf ein ganz entscheidender sein.

Nach Siegen über die SF Budenheim II und den TV Hauenstein haben die Handballerinnen der HSG Nahe-Glan den vorletzten Platz der Oberliga abgegeben, doch noch beträgt der Vorsprung auf den Rang, der den Abstieg bedeuten kann, nur zwei Punkte. In der Verlosung um diese gefährliche Position ist auch die HSG Lingenfeld/Schwegenheim, bei der das Team aus Kirn und Meisenheim am Sonntag, 18 Uhr, zu Gast ist.







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