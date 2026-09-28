Neustadt besiegt Schlusslicht Engers zeigt bei Sieg rechtzeitig ein anderes Gesicht Moritz Hannappel 28.09.2026, 13:25 Uhr

i Lynn Tonnius war mit neun Treffern die erfolgreichste Werferin des TV Engers und trug so zum Heimerfolg gegen den HC Koblenz bei. Jörg Niebergall

Auch wenn die Oberliga-Handballerinnen aus dem Kreis Neuwied gegen zwei der noch drei sieglosen Teams aus dem Tabellenkeller spielten, hatten es die Neustädterinnen ein wenig einfacher. Am Ende jubelten aber beide über ihre zweiten Saisonsiege.

In der Handball-Oberliga Rheinland der Frauen durften sich Mannschaften aus dem Kreis Neuwied am vierten Spieltag über Heimsiege freuen. Sowohl für die Sportfreunde Neustadt/Wied, als auch für den TV Engers war es jeweils der zweite Saisonsieg. Kaum Gegenwehr erfuhren dabei die Sportfreunde in deren dritten Saison-Begegnung gegen das ersatzgeschwächte Liga-Schlusslicht aus Daun.







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