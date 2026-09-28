Auch wenn die Oberliga-Handballerinnen aus dem Kreis Neuwied gegen zwei der noch drei sieglosen Teams aus dem Tabellenkeller spielten, hatten es die Neustädterinnen ein wenig einfacher. Am Ende jubelten aber beide über ihre zweiten Saisonsiege.
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In der Handball-Oberliga Rheinland der Frauen durften sich Mannschaften aus dem Kreis Neuwied am vierten Spieltag über Heimsiege freuen. Sowohl für die Sportfreunde Neustadt/Wied, als auch für den TV Engers war es jeweils der zweite Saisonsieg. Kaum Gegenwehr erfuhren dabei die Sportfreunde in deren dritten Saison-Begegnung gegen das ersatzgeschwächte Liga-Schlusslicht aus Daun.